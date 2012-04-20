Facebook Yöneticileri Tarafından Kapatılan Hesapları Geri Açma

Artık günümüzde en çok kullanılan Facebook hesaplarının kapanma riski de bulunmaktadır. Hesabınız kalıca olarak sildiyseniz veya bir şekilde açamıyorsanız bu makalemiz de bu konu ile ilgili açıklama yapılacaktır. İsteyerek veya istemeyerek yapmış olduğunuz kural ihlallerinden dolayı Facebook yöneticileri hesaplarınızı kapatabilir. Bu tür durumlarda Facebook yöneticilerini E-Mail atmanız gerekmektedir.

Genellikle kural ihlali oluşan kapatma sorunlarında yöneticiler tarafından bir bilgi maili gönderilir. Ancak bu maili İngilizce olduğundan çoğu kullanıcı tarafından gereksiz olarak görünür ve dikkat etmeden silinir. Bu tür durumda hesabınıza giremeye çalıştığınızda hesabınızın kullanılmaz hale geldiğini ve bir sorununuz var ise yardım sayfasına bakın diye İngilizce bir metin yazar.

Bu şekilde kapatılan Facebook hesabınızı tekrar aktif hale getirmek için “disabled@facebook.com – appeals@facebook.com – info@facebook.com” E-Mail adreslerinde bir tanesine mail atmanız gerekecektir. Atacağınız mailde aşağıda yazdığımız İngilizce metini kullanarak atarsanız açılma ihtimalinin yüzdesi yükselecektir.

Göndereceğiniz Mail: