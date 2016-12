Facebook Yöneticileri Tarafından Kapatılan Hesapları Geri Açma

Artık günümüzde en çok kullanılan Facebook hesaplarının kapanma riski de bulunmaktadır. Hesabınız kalıca olarak sildiyseniz veya bir şekilde açamıyorsanız bu makalemiz de bu konu ile ilgili açıklama yapılacaktır. İsteyerek veya istemeyerek yapmış olduğunuz kural ihlallerinden dolayı Facebook yöneticileri hesaplarınızı kapatabilir. Bu tür durumlarda Facebook yöneticilerini E-Mail atmanız gerekmektedir.

Genellikle kural ihlali oluşan kapatma sorunlarında yöneticiler tarafından bir bilgi maili gönderilir. Ancak bu maili İngilizce olduğundan çoğu kullanıcı tarafından gereksiz olarak görünür ve dikkat etmeden silinir. Bu tür durumda hesabınıza giremeye çalıştığınızda hesabınızın kullanılmaz hale geldiğini ve bir sorununuz var ise yardım sayfasına bakın diye İngilizce bir metin yazar.

Bu şekilde kapatılan Facebook hesabınızı tekrar aktif hale getirmek için “disabled@facebook.com – appeals@facebook.com – info@facebook.com” E-Mail adreslerinde bir tanesine mail atmanız gerekecektir. Atacağınız mailde aşağıda yazdığımız İngilizce metini kullanarak atarsanız açılma ihtimalinin yüzdesi yükselecektir.

Göndereceğiniz Mail:

Hello Madam / Sir,

I made a big mistake. I wanted to my friends say something about me and i forgot to shange the message. So you deleted may account.

I am very very sory because of it. Can you active my account again please?

That is the warning “Your account has been disabled by an administrator. If you have any questions or concerns, you can visit our FAQ page here.”

What can i do to be activated my account again?

Cevap olarak da size bir mail daha gelecektir ona da alttaki cevabı vermeniz gerekmektedir.

Hi admin. You are right. I had not known the some rules so that im a new member. I have just joined to imaginary-worl of internet, So i had not known the somethings. I apologize with you and I am sorry. Can you open my account for once? I will be grateful, I do not make a mistake again. Tahank you !