Everynote Nedir, Ne Ä°ÅŸe Yarar?

Akıllı cihazlarda sık kullanılan uygulamalardan birisi de Everynote uygulamasıdır. Bu yazımızda uygulamanın ne olduğunu ve ne tür işlerde kullanıldığına kısaca değineceğiz.

Everynote bir not uygulamasıdır. Bu uygulamayı kullanarak not alabilirsiniz. Bu kısa cümle ile ne olduğunu anlattığımı düşünüyorum. Zira başka türlü açıklamaya kalkmak boş laf etmek olacaktır. Şimdi de uygulamanın nasıl kullanılacağına ve size ne gibi avantajlar sağlayacağına gelelim.

Uygulama notlarınızın tüm cihazlarınızda senkronize olmasını sağlar. Bu uygulamayı yüklediğiniz cihazlarınızda notlarınıza ulaşabilirsiniz. En büyük avantajı budur. Ayrıca bir diğer avantajı da internet tabanlı çalıştığı için notlarınız asla kaybolmayacaktır. Elektronik cihazlara ne oalcağı belli olmuyor. Her an çökebiliyor ya da bozulabiliyorlar. Cihazınıza her ne olursa olsun Everynote uygulamasına giriş yaptığınız her yerden notlarınıza ulaşabiliyorsunuz.

Başarılı bir not uygulaması olduğunu söyleyen kullanıcıları uygulamadan son derece memnun.