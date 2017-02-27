NasÄ±l YapÄ±lÄ±r ?

Everynote Nedir, Ne Ä°ÅŸe Yarar?


27 Åžubat 2017
Yazar TarÄ±k
1 Yorum
73 Kez Okundu

AkÄ±llÄ± cihazlarda sÄ±k kullanÄ±lan uygulamalardan birisi de Everynote uygulamasÄ±dÄ±r. Bu yazÄ±mÄ±zda uygulamanÄ±n ne olduÄŸunu ve ne tÃ¼r iÅŸlerde kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na kÄ±saca deÄŸineceÄŸiz.

Everynote bir not uygulamasÄ±dÄ±r. Bu uygulamayÄ± kullanarak not alabilirsiniz. Bu kÄ±sa cÃ¼mle ile ne olduÄŸunu anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Zira baÅŸka tÃ¼rlÃ¼ aÃ§Ä±klamaya kalkmak boÅŸ laf etmek olacaktÄ±r. Åžimdi de uygulamanÄ±n nasÄ±l kullanÄ±lacaÄŸÄ±na ve size ne gibi avantajlar saÄŸlayacaÄŸÄ±na gelelim.

Uygulama notlarÄ±nÄ±zÄ±n tÃ¼m cihazlarÄ±nÄ±zda senkronize olmasÄ±nÄ± saÄŸlar. Bu uygulamayÄ± yÃ¼klediÄŸiniz cihazlarÄ±nÄ±zda notlarÄ±nÄ±za ulaÅŸabilirsiniz. En bÃ¼yÃ¼k avantajÄ± budur. AyrÄ±ca bir diÄŸer avantajÄ± da internet tabanlÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§in notlarÄ±nÄ±z asla kaybolmayacaktÄ±r. Elektronik cihazlara ne oalcaÄŸÄ± belli olmuyor. Her an Ã§Ã¶kebiliyor ya da bozulabiliyorlar. CihazÄ±nÄ±za her ne olursa olsun Everynote uygulamasÄ±na giriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z her yerden notlarÄ±nÄ±za ulaÅŸabiliyorsunuz.

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BaÅŸarÄ±lÄ± bir not uygulamasÄ± olduÄŸunu sÃ¶yleyen kullanÄ±cÄ±larÄ± uygulamadan son derece memnun.

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1 Yorum

  • Ben Ã¶zellikle bÃ¼yÃ¼k bir ekran olmasÄ±na dikkat ediyorum . Ve Samsung Galaxy J7 de tam 5.5 inÃ§ yani 13.97 cm oluyor ve bu gayette bÃ¼yÃ¼k bir ekran. Telefonu aldÄ±m hiÃ§ bir kasma , bir problem yok . Tek kelimeyle harika , telefon almak istiyorsanÄ±z kesinlikle tavsiye ederim …!istanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatBen Ã¶zellikle bÃ¼yÃ¼k bir ekran olmasÄ±na dikkat ediyorum . Ve Samsung Galaxy J7 de tam 5.5 inÃ§ yani 13.97 cm oluyor ve bu gayette bÃ¼yÃ¼k bir ekran. Telefonu aldÄ±m hiÃ§ bir kasma , bir problem yok . Tek kelimeyle harika , telefon almak istiyorsanÄ±z kesinlikle tavsiye ederim …!evden eve nakliyatÃœrÃ¼nÃ¼ aÄŸustos ayÄ±nda eÅŸime hediye olarak almÄ±ÅŸtÄ±m gayet memnun o gÃ¼nden bu gÃ¼ne kullanmakta ve herhangi bir ÅŸikayeti olmadÄ±. Ã–zellikleri sizin iÃ§in yeterli ise alÄ±nabilecek bir telefon..

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