Everynote Nedir, Ne Ä°ÅŸe Yarar?

AkÄ±llÄ± cihazlarda sÄ±k kullanÄ±lan uygulamalardan birisi de Everynote uygulamasÄ±dÄ±r. Bu yazÄ±mÄ±zda uygulamanÄ±n ne olduÄŸunu ve ne tÃ¼r iÅŸlerde kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na kÄ±saca deÄŸineceÄŸiz.

Everynote bir not uygulamasÄ±dÄ±r. Bu uygulamayÄ± kullanarak not alabilirsiniz. Bu kÄ±sa cÃ¼mle ile ne olduÄŸunu anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Zira baÅŸka tÃ¼rlÃ¼ aÃ§Ä±klamaya kalkmak boÅŸ laf etmek olacaktÄ±r. Åžimdi de uygulamanÄ±n nasÄ±l kullanÄ±lacaÄŸÄ±na ve size ne gibi avantajlar saÄŸlayacaÄŸÄ±na gelelim.

Uygulama notlarÄ±nÄ±zÄ±n tÃ¼m cihazlarÄ±nÄ±zda senkronize olmasÄ±nÄ± saÄŸlar. Bu uygulamayÄ± yÃ¼klediÄŸiniz cihazlarÄ±nÄ±zda notlarÄ±nÄ±za ulaÅŸabilirsiniz. En bÃ¼yÃ¼k avantajÄ± budur. AyrÄ±ca bir diÄŸer avantajÄ± da internet tabanlÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§in notlarÄ±nÄ±z asla kaybolmayacaktÄ±r. Elektronik cihazlara ne oalcaÄŸÄ± belli olmuyor. Her an Ã§Ã¶kebiliyor ya da bozulabiliyorlar. CihazÄ±nÄ±za her ne olursa olsun Everynote uygulamasÄ±na giriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z her yerden notlarÄ±nÄ±za ulaÅŸabiliyorsunuz.

BaÅŸarÄ±lÄ± bir not uygulamasÄ± olduÄŸunu sÃ¶yleyen kullanÄ±cÄ±larÄ± uygulamadan son derece memnun.