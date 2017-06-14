Elektronik Sigara İçin Temel Bilgiler

Elektronik sigaraların hayatımıza girmesi ile tütün sigarasına olan ilgi günden güne azalmaktadır. Yüzde 98 e kadar daha az zararlı olan e-sigaralar hayat kalitemizi artırırken hobiniz haline dönüşebilir böylece sağlığınızı olumsuz etkenlerden korurken yerine eğlenceli bir hobi edinmiş olursunuz.

Normal Sigaraya Göre Ne Kadar Daha Az Zararlı?

Elektronik sigara uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar sonucunda tütün sigarasına göre ortalama yüzde 95 ile 98 arasında daha az zararlı olduğu gözlemlenmiştir. Bunun sebebi tütün yanması ile açığa çıkan dumandaki binlerce zararlı maddenin, e-sigara buharında bulunmamasıdır. Daha fazla için BBC tarafından yapılmış olan buradaki Türkçe belgeseli izleyebilirsiniz.

Elektronik Sigara Parçaları Atomizer, Mod, Drip Tip, Coil ,PamukNedir ?

Elektronik sigara satın aldığınızda birkaç parçadan oluştuğunu göreceksiniz. Bu parçalar pil ve atomizerdir. Bunun dışında birkaç önemli parça daha bulunmaktadır. Bunları kısaca açıklayacak olursak,

Atomizer: Buharlaştırma işleminin yapıldığı parçadır. Cam fanus şekline benzer içerisinde coil ve pamuk bulunur.

Mod: Elektronik sigaranızın bataryasıdır. Haricen pil takabileceğiniz gibi sabit pil (içerisinden çıkarılamayan) olan modelleri de bulunmaktadır. Enerji, volt watt seviyelerini isteğinize göre üzerindeki ekranlardan tuşlar yardımı ile ayarlayabilirsiniz.

Coil: Sarmal tel yapısı ve ortasında pamuk bulunan parçadır. Bu sarmal tel pilden aldığı enerji ile ısınır ve kızarır. Ve merkezindeki pamuğun emmiş olduğu e-likiti buharlaştırır.

Drip-tip: Atomizerin tepesinde bulunan ağızlıktır. İçim kalitenizi değiştirmek için farklı genişlik ve uzunluklarda driptip-ağızlık tercih edebilirsiniz.

Pamuk: Atomizer tankının içerisine dökülen e-likitin emilimini sağlayıp coilin tellerine ileten saf pamuktur. Pamuğun saf ve emiliminin güçlü olması içim kalitesini doğrudan etkiler.

Elektronik Sigara Likit, Pg, Vg, Mg Nedir?

Elektronik sigara likit gliserinden üretilen, aroma ve nikotin ilavesi ile farklı tatların ve nikotin seviyelerinin oluşturulduğu sıvılardır.

Pg: Propilen glikol adlı gliserin ile üretilen e-likitlerdir. Pg petrol ürünüdür. Gıda sektöründe sıkça kullanılır.

Vg: Vegetable (bitkisel) gliserin ile üretilen e-likitlerdir. Vg bitkisel üründür. Gıda sektöründe sıkça kullanılır.

Mg: Elektronik sigara likitteki nikotin oranıdır. Açılımı miligramdır. 0 ile 20 mg arasında tercih edebilirsiniz.

Bir kaç uyarı ile yazımızı sonlandıralım.

* Elektronik sigara kullanırken çok yüksek ısılara çıkmayınız.

* Elektronik sigara içerisinde bilmediğiniz ev yapımı e-likitleri kullanmayınız.

* Belirli periyotlarla cihazınızda pil kontrolünü sağlayınız.

* Sigara yada e-sigara kullanmayan kimseleri elektronik sigara kullanımı için teşvik etmeyiniz.

* Çocuklar, hamileler hasta ve yaşlılar yanında e-sigara kullanmayınız.

Sigarasız sağlıklı günler dilerim.