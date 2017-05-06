Dünyanın En İyi Ekranına Sahip Olan Telefon

Ekran akıllı telefonda önemli unsurlardan bir tanesidir. Performansı üst düzey olan ancak ekranı kötü olan bir cihaz her ne kadar güçlü olsa da sizi tatmin etmeyecektir. Peki, dünyanın en iyi ekranı hangi telefonda?

DisplayMate tarafından yapılan testlere göre Samsung Galaxy S8 dünyanın en iyi ekranına sahip akıllı telefonu olarak seçildi. Gerek akıllı telefonlarda, gerekse de televizyonlarda çok iyi görüntü kalitesine ulaşan Samsung zirveyi kimseye kaptırmıyor. Bu sene piyasaya sürdüğü Galaxy S8 cihazına öyle bir ekran üretip yerleştirmiş ki dünyanın en iyi ekranı olarak seçilmiş. DisplayMate tarafından A+ notuna layık görülen S8 bu güne kadar verilmiş en yüksek notu aldı.

Ekran parlaklığı konusunda da başarılı olan cihaz daha tam anlamıyla piyasaya sürülmeden bu notlara ve övgülere layık bir cihaz haline geliyorsa bu yılın kazanan markasının da Samsung olacağına şüpheyle bakmak yanlış olur.