Depolaması Az Olan Akıllı Cihazlardaki Büyük Boyutlu Oyunlar Nasıl Güncellenir

Depolama alanız azsa ve o alanı büyük boyutlu bir oyunla doldurduysanız o büyük boyutlu oyuna güncelleme geldiği zaman güncelleme yapmanıza izin vermeyecektir. Çünkü güncellemeyi yapabilmesi için en az o oyunun boyutu kadar boş bir alana ihtiyaç vardır. Bu gibi durumlarda neler yapabilirsiniz?

Eğer büyük boyuta sahip oyununuzu güncelleyemiyorsanız yapmanız gereken şey çok basit. Hem oyunun güncel halini cihazınıza indirebileceksiniz, hem de hafıza probleminiz o güncelleme için ortadan kalkacaktır. Oyuna güncelleme geldiyse oyunu silin. Tamamen cihazdan kaldırın. Ardından oyunu tekrar yükleyin. Oyunu yükle dediğiniz zaman güncellenmiş halini yükleyecektir. Zaten oyunu kaldırmadan güncelle deseniz aynı boyutta bir indirme yapacaktır. Veri konusunda bir kaybınız olmuyor. Kazancınız da olmuyor. Yine aynı veriyi kullanmış oluyorsunuz. Hem de oyunu sıkıntı çıkmadan güncellemiş oluyorsunuz.

Eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız oyunu kalırıp tekrar yüklemeyi deneyin. Sıkıntısız bir şekilde oyunu güncellemiş olacaksınız.