Crello ile Photoshop Bilmeden Tasarım Yapın

Crello 6 bin’in üzerinde ücretsiz şablona sahip olan grafik tasarım aracıdır. Hiçbir bilgiye sahip olmadan Crello kullanarak photoshop bilmeden harikalar yaratabilirsiniz.

Crello tamamen ücretsizdir. Size verilenlerle istediğiniz tasarımı yapabilirsiniz. Ancak tasarımlarınızı daha iyiye taşımak isterseniz küçük ödemeler yaparak satın almalar yapabilirsiniz. Satın aldığınız özelliklerle tasarımınıza renk katabilir ve o zor photoshop programları arasında kaybolmaktan kurtulabilirsiniz. Ayrıca photoshop programlarıyla kaybettiğiniz vakti de eklersek Crello her yönüyle size avantaj sağlar.

Crello’da 6 bin’in üzerinde ücretsiz şablon vardır. Ayrıca 10.bin’in üzerinde tasarım unsuru ve 60 milyonun üzerinde fotoğraf barındırır. Kendi yeteneğiniz ile birlikte Crello’nun bu nimetlerini birleştirdiğiniz zaman ortaya inanılmaz ürünler çıkabilir.

Crello 192 ülkede 3 milyondan fazla insan tarafından kullanılmaktadır. Crello’nun merkezi New York’ta, ekstra şubeleri ise Londra, Milano, Berlin, Kiev, Moskova ve Varşova’dadır Crello’yu bu bağlantıya tıklayarak inceleyebilirsiniz.