Çocuklar İçin Türk Yapımı Zeka Oyunu Dünyada Bir İlk!

Şu sıralar Türk yapımı oyunları mercek altına aldım. İnceledikçe şunu görüyorum: Türk yapımı teknolojilere karşı az da olsa önyargılarımız varsa gerçekten kendimize haksızlık ediyormuşuz. Mesela, 25 Ocak tarihinde yine bu blogda tanıtımı yapılan “OSMANLI SAVAŞLARI” isimli oyunu incelemiş miydiniz? Clash of Clans mantığıyla oynanan bir tür strateji oyunu ve oldukça başarılı.

Peki, dünyada muadili olmayan ve Türkiye’den dünyaya yayılan (globalleşen) zeka oyunumuz MentalUP ’ı daha önce duymuş muydunuz? Bu da PEAK, Lumosity, Duolingo mantığına yakın bir zeka oyunu ancak çok önemli farkları olduğu için dünyada bir ilk!

Üstelik her evde olması gerekenler listesine aday 🙂 Neden mi? Dikkatle ve sonuna kadar okuyun açıklıyorum:

Tavsiye Ediyorum Çünkü Hayat Hep Daha İyi Olmayı Gerektiriyor

İnsanın bireysel yaşam standartlarını yükseltmesi, topluma faydalı işler yapması ve vasıflarıyla ön plana çıkması için hep daha iyi olması gerektiği bir gerçek. Öyle ki, anne babalar çocuklarını kreşlere gönderiyor, eğitimlerine destek olacak ek hizmetler satın alıyor, dershanelere gönderiyor… Biz yetişkinler de yaşımız kaç olursa olsun çeşitli kurslarla, araştırma veya bireysel çabalarımızla kişisel gelişimimize ara vermeden devam ediyoruz. Peki ama neden? Cevap veriyorum: Becerilerimizi daha iyi yönetip topluma ve kendimize daha faydalı bireyler olabilmek için.

Acaba bir detayı atlıyor muyuz?

Ezberlenmiş bilgi ile belirli bir yere kadar mesafe kat etmemiz mümkün ancak zihinsel becerilerimizi aktif kullanamadığımız sürece hep bir tıkanıklık yaşayacağımız kesin! Örneğin, dikkat eksikliği ve hafıza zayıflığı çok ciddi problemlerdir. Çok zeki olduğu halde dikkat eksikliği problemi olduğu için derslerinde başarısız olan öğrenciler yok mu? Elbette var. Üstelik birçoğu bilinçsiz ebeveynlerin ve öğretmenlerin kurbanı oldu. Tembellikle, hatta aptallıkla suçlandılar. Oysaki dikkat eksikliği ne bir tembellik, ne de zeka geriliği değildir. Hatta tam aksine genellikle zeka potansiyeli yüksek insanlarda görülen bir problemdir.

Aramızda hafıza problemleri yaşayanlar var mı? Varsa onların da yorumlarını bekliyorum. Hafıza problemi yaşıyor olmanın insan hayatından neleri çalabileceğini çok iyi bilirim. Tanıştığım insanların ertesi gün isimlerini hatırlayamadığım için onları önemsemediğimi düşündüklerinde ya da çok önemli bir bilgiyi unutup işleri mahvettiğimde oldukça üzülüyorum ama elimde değil! Not almadan yaşayamıyorum.

Ben bu zayıflıklarımı yetişkin yaşa ulaştığımda kendim fark ettim. Artık önlem alma adına çeşitli egzersizler yapıyorum ancak zihinsel gelişimin en hızlı olduğu çocuklu yaşlarda bilinçlendirilseydim şu an işim çok daha kolay olacaktı. Elbette kimseyi suçlamaya gerek yok. Neticede o zamanın imkanları da belliydi. Neyse ki ebeveynlerim o dönemler bilgisayara öcü gözüyle bakmadığı için iyi bir blog yazarı olabildim 🙂 (Umarım)

Artık bilgiye ulaşmak ve bilgiyi değerlendirmek çok daha kolay. En basit örneği, şuan okuduğunuz makalenin bir tık uzağınızda olması ve sizin için faydalı olmayı amaç ediniyor olmasıdır. Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyenleri ve alanında uzman doktorların, TÜBİTAK desteği ile geliştirdiği MentalUP Eğitici Oyunlar uygulamasını kullanın çünkü:

TAM BİR KİŞİSEL GELİŞİM UYGULAMASI

Daha önceden hizliadam.com’da yazmış olduğum gibi: Kişisel Gelişim Çocuk Yaşta Başlar!

MentalUP; okul öncesi, ilkokul, ortaokul seviyesindeki çocukları hedef alsa da yetişkinlerin dahi kullanıp fayda sağlayabileceği bir yapay zekaya sahip. Basit egzersizlerden başlatıp kişinin zeka potansiyeline (performansına) göre en uygun egzersizlerle devam etmesini sağlıyor.

İçerdiği egzersizlerin tamamı oyun şeklinde tasarlanmış. Bu sayede, sıkılmadan beyin egzersizi yapma imkanı veriyor. Egzersizler;

Dikkat,

Konsantrasyon,

Hafıza (Bellek),

Sözel zeka,

Görsel zeka,

Matematiksel zeka

Gelişimini destekleyici özellikte hazırlandığı için çocukların kendi zeka potansiyelini keşfetmelerine imkan tanıyor. Yetişkinler ise genellikle dikkatini artırmak, hafızasını geliştirmek ve zihinsel zindelik sağlamak için kullanıyorlar. Sonrasında ise performans raporlarına bakıp, hangi yönlerinizin (kendiniz veya çocuğunuz) güçlü olduğunu; hangi yönlerinizin zayıf olduğunu inceleyebiliyorsunuz.

Zamana karşı gelişim grafiğinizi ve yaşıtlarınızla aranızdaki farkı gözlemleyebiliyorsunuz. Tüm bunlar şekillendikçe MentalUP sizin için önceliği yüksek egzersizleri ve zorluk seviyesini otomatik belirleyip günlük çalışma planınıza ekliyor. Gerçekten de etkileyici değil mi?

Bu uygulamanın yaygınlaşmasında sosyal sorumluluk hissetmiyor değilim. MentalUP, lisanslı bir uygulama ve dolayısıyla ücretli. Pedagojik bir ürün olduğu için fiziksel zeka oyunları, setlerle karşılaştırdığımda fiyatı oldukça makul. 1 hafta boyunca ÜCRETSİZ deneyebilirsiniz. Bu süreçte de çok önemli istatistikler verecektir.

www.aorhan.com’un MentalUP’a sağladığı desteklerden dolayı tüm ziyaretçileriyle paylaşabileceği %20 indirim kodunu aşağıya ekliyorum. Sizlerden ricam: Bu indirim kodunu başka marka veya sitelerle ilişkilendirerek halka açık platformlarda paylaşmayın lütfen.

İncele: MentalUP Eğitici Oyunlar

%20 İndirim Kupon Kodu: 950328

Satın al sayfasında “indirim kodum var” yazan satıra girebilirsiniz. Varsa sistemde tanımlı diğer kampanyalarla birleştirebilirsiniz .

Yazan: Bünyamin Kapıcıoğlu