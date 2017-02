Clash of Clans’da Askeriniz Olmadan Hemen Nasıl Bağış Yapılır?

En çok oynanan çevrimiçi oyun olarak bilinen Clash of Clans’ın bilmediğimiz birçok yanı her gün ortaya çıkıyor. Gerek güncellemelerle, gerek var olan ancak bilmediğimiz özellikler her geçen gün karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bu yazımızda da onlardan birini konuşacağız.

Clash of Clans’da hiç askeriniz olmadan bağış yapmak için ne yapabilirsiniz?

Öncelikle bir klana girmeniz gerekiyor. Klana girdiğiniz zaman sol tarafta yer alan sohbet kısmında asker isteyenleri göreceksiniz.

Asker isteyenlerin attığı isteklere “bağış yap” butonuyla cevap vereceksiniz. Eğer askeriniz varsa normal bir şekilde bağış yapabilirsiniz. Eğer askeriniz yoksa işte bu sırada taşlar devreye girecek.

Askeriniz yoksa veya bağışlamak istediğiniz askerden elinizde o an yoksa yapmanız gereken "hemen bağış yap" butonuna tıklamak.

Hemen bağış yap dediğiniz zaman karşınıza tüm askerlerin yan yana listelendiği bir tablo gelecek. Bu tabloda kimi askerler 1 taş kimi askerler 2 ve üzeri taşlarla bağış yapılmaya hazır bekleyecek.

Bu ekranda iken her yaptığınız bağışa göre sizden taş alacak. Eğer bol taşınız varsa anında bağış yapabilirsiniz.

Bu yöntemle anında bağış yapabilir, hiç beklemeden klan arkadaşlarınızın kalelerini doldurabilirsiniz.