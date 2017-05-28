Clash of Clans’a Köklü Bir Güncelleme Daha Geldi!

Dünya çapında milyonlarca oyuncusu olan Clash of Clans’a yeni bir güncelleme geldi. Büyük değişiklikler yapan Supercell oyunu geliştirmeye devam ediyor.

Sizlere sırasıyla kısaca yeniliklerden bahsedeceğim.

İlk olarak göze çarpan yenilik kaynaklardan bir tanesinin üzerine tıkladığınız zaman hepsi toplanıyor. Örneğin herhangi bir iksir toplayıcısının üzerine bir kez tıkladığınızda tümünü toplamış oluyorsunuz. Diğer toplayıcılar için de bu durum geçerli.

Önceki güncellemelerde denizin kenarında yer alan kırık bir gemi vardı. Bu güncellemeyle artık onu tamir edebiliyor ve farklı adalara yelken açabiliyorsunuz. Aslında sadece bir tane. Şimdilik bu bir taneyle sınırlı. Gittiğiniz adada yeni bir bina kuruyorsunuz. Yeni karakterlerle yeni savşlar yapıyorsunuz. Öfkeli barbar, sinsi okçu, top arabası, karşılıklı savaş modu ve taş madeni gibi yeniliklerle farklı bir Clash of Clans deneyimi sunuyor. Ayrıca şimdiki oyundan farklı tuzaklar da yer alıyor.

Okçu kulelerine, toplara ve diğer silahlara ekstra özellik ekleyebiliyor ve daha da güçlü hale getirebiliyorsunuz. Ancak bu özelliğin çok yakında devreye gireceğini söylüyor. Hemen kullanamıyorsunuz.

Daha keşfedilmesi gereken bir sürü özelliğin olduğunu düşünüyorum. Zaman zaman sizlerle bu özellikleri keşfettikçe paylaşacağız.