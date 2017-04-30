Casper Via F1 Videolu İncelemesi

Akıllı cihaz pazarındaki yerini sağlamlaştırmaya çalışan Casper yeni cihazlar piyasaya sürmeye devam ediyor. Bu defa da Casper’ın akıllı telefon Via F1 kendinden söz ettirmeye başladı. Yazımızda Via F1’in teknik özelliklerini ve videolu incelemesini bulabilirsiniz.

13 MP ve 5 MP olmak üzere arka tarafta çift kamera,

Ayrıyeten ön kısımda 13 MP kamera,

MTK MT6755 işlemci (8 çekirdekli),

Mali T860 grafik işlemcisi,

4 GB RAM,

64 GB dahili hafıza,

128 GB’a kadar micro SD kart desteği,

5.5 inç boyutunda 2.5D ekran,

Bu ekran 1920 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip,

Android 6.0 işletim sistemi,

3000 mAh batarya.

Kısaca bu teknik özelliklere sahip olan cihaz hiç de fena özelliklere sahip değil. Aşağıdan telefonun videolu incelemesini izleyebilirsiniz.