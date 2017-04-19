Casper VIA A1 Plus Videolu İnceleme

Akıllı telefon pazarına yeni adım atan Casper ardı ardında akıllı telefon üretmeye devam ediyor. Bu yazımızda o cihazlardan biri olan ve oldukça güzel özelliklere sahip olan VIA A1 Plus’ın videolu incelemesini sizlerle paylaşacağız. Dilerseniz önce Teknik özelliklerden bahsedelim.

Casper VIA A1 Plus teknik özellikleri:

MTK6755M 8 çekirdekli Cortex A53 işlemci (2.0 GHz),

Mali T860 grafik işlemcisi,

4 GB RAM,

128 GB dahili depolama,

256 GB’a kadar Micro SD kart desteği,

5.5 inç Super AMOLED 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde ekran,

13 MP arka, 8 MP ön kamera,

Parmak izi okuyucu,

5000 mAh batarya.

En güzel özelliği de 5000 mAh bataryaya sahip olması. Günümüzde şarj problemi çıkartan telefonlara dilerim örnek olur. Son olarak sizlerle VIA A1 Plus’ın videolu incelemesini sunuyorum. İyi seyirler.