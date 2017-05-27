Çakma 3310’u İnceleyip İşkenceye Tabi Tuttular!

Çinliler her şeyin taklidini yapma konusunda kendilerini oldukça fazla geliştirmişler. Hoşlarına giden ne varsa kopyalıyorlar. Özgünlük nâmına hiçbir şey yapamayan Çinlilerden artık baygınlık gelmeye başladı. Ama yine de yapılan incelemeyi sizlere sunmak istiyorum. Sunalım ki görün Çinlilerin ne kadar gereksiz bir çakma yaptıklarını.

Çakma 3310 orijinal olanının aynısı. Ancak yine de çakma olduğu fark ediliyor. İlla ki kalite farkı olacak. Malzeme kalitesi kendini belli ediyor. Son derece kalitesiz ve kullanıma elverişsiz malzeme kullanılmış. Cihazın bataryası sıktığınız zaman yumuşak bir his veriyor. Sanki kırılacakmış gibi. İncelemede cihazı balyozla parçalıyorlar. Ardından parçalanan cihazın üstüne üst kattan balyoz bırakıyorlar. Çeşitli işkencelere maruz kalan 3310 sonunda hayata veda ediyor.