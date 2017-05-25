Çakma 3310 Çıktı

Nokia’nın efsane cihazlarından biri olan 3310 yıllar sonra tekrar diriltilirken daha piyasaya doğru düzgün yayılmadan cihazın çakması yapıldı. 40 TL gibi bir fiyatla satın alınabilen 3310 birçok özelliğiyle dikaktleri üzerine toplamayı başardı.

Tıpa tıp aynı olan cihazın markası piyasada Darago 3310 adıyla anılacak. Cihazın 1.77 inç ekranı var. Ayrıca 0.33 MB kameraya sahip. Çakma bir telefon orijinalinin yerini tutar mı acaba? Fiyatı orijinale göre daha ucuz ama çakmaların güvenlik sorunu ortaya çıkardığın düşünürsek 10 dolar yerine 50 dolar verip orijinal almak için düşünmeyeceğiz bile.

Bakalım hangi ülke güvenlik konusunda zayıf olan bu telefonu piyasalarında satışa çıkartacak?