Teknoloji Haberleri

Bu Bilgisayar GTA 10’u Bile Kaldırır


18 Ocak 2017
Yazar Tarık
1 Yorum
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Muhtemelen bugüne kadar gördüğünüz en iyi bilgisayar bu olsa gerek. Çünkü hem fiyatıyla hem de özellikleriyke akıllara zarar bir bilgisayar olmuş. Bu bilgisayar Acer Predator 21 X.

Bilgisayarın özellikleri şöyle:

  • 21.9 inç kavisli ekran.
  • 7’inci nesil Intel Core i7-7820HK dört çekirdekli Kaby Lake işlemci.
  • Ekranı 2560×1080 çözünürlüğü destekliyor.
  • 64 GB RAM, 1 TB hard disk, 4 adete kadar 512 GB SSD desteği.
  • 5 adet kısık seste çalışan fan.
  • Bu canavar ABD’de 8.999 $ ve Avrupa’da ise 9.999 €  fiyatlarıyla piyasada olacak.

Aşağıdan bu bilgisayarın incelemesini izleyebilirsiniz.

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1 Yorum

  • Bir oyun sever olarak özelliklerine göre tam bir oyun makinesi ama fiyatı da baya tuzlu makinenin görünümü bile kalitesini ortaya koyuyor.

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