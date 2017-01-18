Bu Bilgisayar GTA 10’u Bile Kaldırır

Muhtemelen bugüne kadar gördüğünüz en iyi bilgisayar bu olsa gerek. Çünkü hem fiyatıyla hem de özellikleriyke akıllara zarar bir bilgisayar olmuş. Bu bilgisayar Acer Predator 21 X.

Bilgisayarın özellikleri şöyle:

21.9 inç kavisli ekran.

7’inci nesil Intel Core i7-7820HK dört çekirdekli Kaby Lake işlemci.

Ekranı 2560×1080 çözünürlüğü destekliyor.

64 GB RAM, 1 TB hard disk, 4 adete kadar 512 GB SSD desteği.

5 adet kısık seste çalışan fan.

Bu canavar ABD’de 8.999 $ ve Avrupa’da ise 9.999 € fiyatlarıyla piyasada olacak.

Aşağıdan bu bilgisayarın incelemesini izleyebilirsiniz.