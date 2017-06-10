Babama ne alsam diye karar veremediniz mi?

Babalar gÃ¼nÃ¼ hediyesi almak istiyor ama ne alacaÄŸÄ±nÄ±za karar veremiyor musunuz?YÃ¼zlerce Ã§eÅŸit Ã¼rÃ¼n ve iÃ§erikle buldumbuldum.com size internet kadar yakÄ±n! Babaya hediye almak iÃ§in geÃ§ kalmadan buyurunâ€¦

GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde Babalar GÃ¼nÃ¼ sÃ¼rekli atlanan bir gÃ¼n olup Ã§Ä±ktÄ±. Her geÃ§en gÃ¼n Ã¶zel gÃ¼n ve haftalarÄ±n kÄ±ymeti azalÄ±yorken, aileye dair her gÃ¼nÃ¼n kÄ±ymetlenmesi gerekmektedir. DoÄŸum gÃ¼nleri kadar kutlanmayan Ã¶zel gÃ¼nler aslÄ±nda bir telafi yÃ¶ntemi olarak algÄ±lanabilir. BabalarÄ±mÄ±zÄ±n doÄŸum gÃ¼nlerini atlamÄ±ÅŸ, unutmuÅŸ ya da kaÃ§Ä±rmÄ±ÅŸ olmanÄ±z muhtemel fakat babalar gÃ¼nÃ¼ atlanÄ±lmamasÄ± gereken bir gÃ¼ndÃ¼r. Ã‡evremizdeki herkesin doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutlamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz, herkes eÅŸimiz, dostumuz fakat babamÄ±z bir tane! Bizlerin var olmasÄ±nÄ±n sebebi olan, ismi doÄŸduÄŸumuz andan itibaren aynÄ± kalan babaya hediye almak iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir fÄ±rsat! Ä°nsanoÄŸlu yÃ¼zyÄ±llardÄ±r arkasÄ±nda hep bir destekÃ§i aramÄ±ÅŸtÄ±r ve bu destekÃ§iler genellikle hep babalar olmuÅŸtur. Baba isim yapÄ±sÄ± gereÄŸi kolay bir kelime iken, babalarÄ±mÄ±zÄ±n mizacÄ± hep farklÄ±dÄ±r. Sert olanlarÄ± vardÄ±r mesela ama hep yumuÅŸak kalplidir ve her zaman evlatlarÄ±nÄ±n iyiliÄŸini gÃ¶z eder.

DoÄŸduÄŸumuz andan itibaren ki doÄŸmadan Ã¶nce bile bizim ile ilgili gelecek planlamalarÄ± yapan, bizleri her tÃ¼rlÃ¼ sÄ±kÄ±ntÄ±mÄ±zda, problemimizde yalnÄ±z bÄ±rakmayan babalarÄ±mÄ±za, babalar gÃ¼nÃ¼ hediyesi almayÄ± es mi geÃ§eceÄŸiz? Hediyeler, jestler hep Ã§ocuklar iÃ§in deÄŸildir. Bizden her ne kadar hediye beklemese bile babalarÄ±mÄ±zÄ± ufakta olsa tebessÃ¼m ettirecek ve her zaman birlik olduÄŸumuzu hissettirecek ufak bir hediye almak zor olmasa gerek. Ne hediye alacaÄŸÄ±nÄ±za karar vermeniz biraz zor olabilir, aynÄ± ÅŸekilde hediye almak iÃ§in dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmaya vaktiniz de olmayabilir. Ä°ÅŸte tam burada buldumbuldum.com yardÄ±mÄ±nÄ±za koÅŸuyor.

KiÅŸiye Ã¶zel hediyeler yaptÄ±rma imkanÄ±nÄ±z olmasÄ± da cabasÄ±! Mesela sÃ¼rekli yanÄ±nda taÅŸÄ±yabileceÄŸi ufak bir hediye alabilirisiniz. Hediye yÃ¼ksek maddi deÄŸeri olmasÄ± gereken bir ÅŸey deÄŸildir. AkÄ±lda kalÄ±cÄ± ve babanÄ±za deÄŸer verdiÄŸinizi gÃ¶steren bir hediye olmasÄ± gerekmektedir, bunun iÃ§in bir fotoÄŸraf bile yeterli olabilir. Ã–rnek vermek gerekir ise popÃ¼ler olan fotoÄŸraflÄ± duvar saatleri. Her saate baktÄ±ÄŸÄ±nda vaktin ne kadar Ã¶nemli bir ÅŸey olduÄŸunu ve her zaman onlarla vakit geÃ§irmeyi sevdiÄŸinizi gÃ¶stermenizi saÄŸlayabilir. Ä°lgi alanÄ±na gÃ¶re deÄŸiÅŸir aslÄ±nda hediye anlayÄ±ÅŸÄ±. Yine bir misal verecek olursak, kalem ve kaÄŸÄ±t ile iÃ§li dÄ±ÅŸlÄ± olan bir babaya hediye olarak Ã¶zel bir dolma kalem ya da gÃ¼zel bir set alÄ±nabilir. GeÃ§irdiÄŸiniz vakitleri ve anlÄ±larÄ±nÄ±zÄ± koyabileceÄŸimiz elektronik bir albÃ¼me ne dersiniz? Maddi olarak yÃ¼ksek bÃ¼tÃ§eler harcamanÄ±za gerek kalmadan, uygun fiyatlara yÃ¼zlerce Ã¼rÃ¼nden hoÅŸunuza gideni ya da babanÄ±zÄ±n hoÅŸuna gidebilecek olan hediyeyi almak buldumbuldum.com sayesinde Ã§ok kolay. FaklÄ± Ã§eÅŸitlerde listelenen Ã¼rÃ¼nlerden hoÅŸunuza gideni sipariÅŸ ederek kÄ±sa sÃ¼rede elinize ulaÅŸmanÄ±zÄ± saÄŸlayabilirsiniz. Her zaman ciddi olmasÄ±na gerekte yok, eÄŸlenceli bir hediye de alabilirsiniz. Ã–rnek vermek gerekirse BabalÄ±k madalyonu, babalÄ±k cÃ¼zdanÄ±, babalÄ±k sertifikasÄ± gibi mizah iÃ§erikli bir hediye de onlarÄ± hem gÃ¼ldÃ¼rmeye, hem de mutlu etmeye yeter. BabalarÄ±mÄ±zÄ±n, babalÄ±k haklarÄ±nÄ± Ã¶deyemeyiz. En azÄ±ndan senede bir gÃ¼n, hem de bÃ¶ylesine anlamlÄ± bir gÃ¼n, onlarÄ± sevdiÄŸimizi ve hatÄ±rladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± gÃ¶sterelim. En azÄ±ndan bir gÃ¼n, yÃ¼zlerini gÃ¼ldÃ¼relim.