Asus Zenfone 3 Videolu İnceleme

Bilgisayar pazarında kendini kanıtlamış isimlerden biri olan Asus şimdi de akıllı telefon pazarına adım attı. Oldukça da başarılı ilerlemeye devam ediyor. Başlangıç için hiç de kötü satış rakamlarına sahip değil. Bu yazımızda Asus’us son çıkan modellerinden biri olan Zenfone 3’ü videolu olarak inceleyeceğiz. Dilerseniz önce teknik özelliklerinden bahsedelim.

Asus Zenfone 3 teknik özellikleri:

Corning Gorilla Glass 3, 5.5 inç 1080 x 1920 piksel ekrana sahip,

Android 6.0.1 işletim sistemi,

Snapdragon 625 işlemci (2.0 GHz),

Adreno 506 grafik işlemcisi,

4 GB ve 3 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği (4 GB’lık cihazın dahili depolaması 64 GB, 3 GB’lık cihazın dahili depolaması ise 32 GB),

16 MP arka, 8 MP ön kamera,

3000 mAh batarya,

1799 TL’den başlayan fiyatlar.

Teknik özellikleri bu şekilde olan cihazın kutu açılım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.