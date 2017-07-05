Asus Zenfone 2’ye Yeni Güncelleme

ZE550ML model numarasına sahip olan Zenfone 2’lere gelen güncellemeyi hemen yükleyebilirsiniz. Ancak yüklemeden önce güncellemenin neler getirdiğinden sizlere kısaca bahsedelim.

Güncelleme bluetooth bağlantısı sorunların çözüyor. Artık bağlantı anında yaşanan sorunlara bu güncelleme ile son veriliyor. Bundan farklı olarak efsane özellik olan çift fokunuşla ekranı açıp kapatma özelliği daha da hassas hale getiriliyor. Bunun yanında küçük hata düzeltmeleri sunan güncellemeyi ayarlar – hakkında – sistem güncellemesi yolunu izletyerek yükleyebilirsiniz.