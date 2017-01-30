Android’de Whatsapp Bildirim Işığı Rengini Değiştirme

Android’de kullandığımız Whatsapp uygulamasında bildirim ışığını değiştirebiliyoruz. Cihazınızın bildirim ışıklarında ne kadar fazla renk varsa Whatsapp bildirimlerinde de o kadar farklı renkte bildirim ışığı kullanabilirsiniz. Öncelikli şart bu.
Whatsapp’taki bildirim ışıklarını değiştirebilmek için;
- Öncelikle Whatsapp’a giriş yapın.
- Ardından ayarlara gidebilmek için sağ üst köşede yer alan üç noktaya basıp ayarlara giriyoruz.
- Ayarlara girdiğimiz zaman orada bildirim butonunu göreceksiniz. Bildirime girdiğiniz zaman ışık butonunu karşınızda göreceksiniz. Ona tıklayın.
- Işık butonuna giriş yaptığınız zaman içeride bir sürü renk göreceksiniz. Onlardan herhangi birini seçebilirsiniz. Eğer cihazınız bu ışıkları destekliyorsa hepsini kullanabilirsiniz.
Whatsapp’ta bildirim ışıklarını bu şekilde değiştirebilirsiniz.
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