Android’de Whatsapp Bildirim Işığı Rengini Değiştirme

Android’de kullandığımız Whatsapp uygulamasında bildirim ışığını değiştirebiliyoruz. Cihazınızın bildirim ışıklarında ne kadar fazla renk varsa Whatsapp bildirimlerinde de o kadar farklı renkte bildirim ışığı kullanabilirsiniz. Öncelikli şart bu.

Whatsapp’taki bildirim ışıklarını değiştirebilmek için;

Öncelikle Whatsapp’a giriş yapın.

Ardından ayarlara gidebilmek için sağ üst köşede yer alan üç noktaya basıp ayarlara giriyoruz.

Ayarlara girdiğimiz zaman orada bildirim butonunu göreceksiniz. Bildirime girdiğiniz zaman ışık butonunu karşınızda göreceksiniz. Ona tıklayın.

Işık butonuna giriş yaptığınız zaman içeride bir sürü renk göreceksiniz. Onlardan herhangi birini seçebilirsiniz. Eğer cihazınız bu ışıkları destekliyorsa hepsini kullanabilirsiniz.

Whatsapp’ta bildirim ışıklarını bu şekilde değiştirebilirsiniz.