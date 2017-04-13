Android İçin Facebook Buton Güncellemesi Aldı

Android için geliştirilen Facebook uygulaması buton güncellemesi aldı. Geçtiğimiz gün verilen güncellemede butonlar değiştirilmiş. Ayrıca Facebook’un söylediğine göre performans iyileştirmeleri de var.

Facebook’un bildirimler, arkadaşlar ve ana sayfa butonları değiştirilmiş. Daha doldun ve güzel görünen butonlar uygulamanın görünümünü olumlu etkilemiş. Peki, performans açısından yapılan güncelleme gerçekten performans iyileştirmesi yapmış mı? Bizzat kendim denedim ve sonuç olarak performansında artma değil azalma tespit ettim. Durduk yere ana sayfada gezinirken gereksiz kasmalar, 5 saniyeye varan takılmalar başladı.

Facebook’un bu güncellemesi görsellik dışında bizlere bir artı katmadı. Sizler de yeni güncelleme ile ilgili düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.