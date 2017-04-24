Android Cihazlarda Sesli Görüşme Nasıl Kaydedilir?

Akıllı cihazlarda yapabileceklerinizi konuşmak oldukça zordur. Çünkü yapabileceğiniz çok şey vardır. Yapamayacaklarınızı konuşmak daha kolay olurdu. Öünkü son derece sınırlı konulşardan bahsetmek zorunda kalırdık.

Bu yazımızda Android cihazınızda yaptığınız sesli görüşmeleri nasıl kaydedeceğinizi anlatacağız.

Size zor yollar önermeyeceğim. Basit bir uygulama yardımı ile bunu başarabilirsiniz. Ayrıca by uygulama Google Play’de ücretsiz. Tabi her zaman olduğu gibi daha çok özellikten faydalanmak istiyorsanız uygulamayı satın almak zorundasınız. Ancak şunu söylemeliyim ki uygulamayı satın almadan da işinizi fazlasıyla görebiliyorsunuz.

Google Play’de “ACR” isimli uygulamayı arayın. Bu uygulamayı ücretsiz bir şekilde yükleyin.

Uygulama telefonunuza kurulduğu zaman aktif hale gelecektir. Eğer olur da aktif halde olmazsa uygulamaya girin ve sol üst köşede yer alan üç çizgiden aktif hale getirin.

Uygulama aktif hale geldiği zaman üst menüde bir telefon simgesi görünecektir. O simgeyi oradan yok etme şansınız da var. onu da ayarlardan yapabilirsiniz.

ACR isimli uygulamadan memnun kalmamanız için bir sebep göremedik. Ancak tek eksisi olarak reklam göstermesini söyleyebilirim. Karşınıza çıkan reklamlar olmasa da uygulamayı açtığınız zaman alt kısımda küçük bir alanda reklamlara yer veriliyor. Bunu da ücretsiz bir uygulama olmasına bağlıyoruz.