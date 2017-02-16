Android 7.0’la Galaxy S7 ve S7 Edge’de Batarya Sorunu Ortaya Çıktı

Yeni güncelleme demek her zaman harika bir cihaz ortaya çıkartmaz. Güncellemeler çoğu zaman sorunlarıyla birlikte gelir. Tıpkı Samsung S7 ve S7 Edge’de olduğu gibi.

Samsung’un amiral gemisi S7 ve türevleri Android’in son sürümü olan Naugat, yani Android 7.0 güncellemesini aldı. Güncellemeyi aldı, ama kullanıcılardan birkaç gün içinde şikayetler yağmaya başladı. En belirgin şikayet ise pille ilgili oldu. Yapılan testlere göre S7’de % 9.4 pil azalması görüldü. Yapılan testlere göre Marshmallow çalıştıran bir S7 6 saat 37 dakika pil ömrü gösterirken Naugat kurulan bir S7 6 saat pil ömrü gösterdi. S7 Edge’de yapılan testler ise % 8.1 batarya azalması gösterdi. Android 6’da 7 saat 10 dakika pil ömrü gösteren S7 Edge, Android 7 yüklendiği zaman 6 saat 35 dakika pil ömrü gösterdi.

Bu durum elbette böyle sürüp gitmeyecek. Ancak hemen çözülecek bir durum olmadığını da belirtelim.