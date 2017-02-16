Teknoloji Haberleri

Android 7.0’la Galaxy S7 ve S7 Edge’de Batarya Sorunu Ortaya Çıktı


16 Şubat 2017
Yazar Tarık
1 Yorum
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Yeni güncelleme demek her zaman harika bir cihaz ortaya çıkartmaz. Güncellemeler çoğu zaman sorunlarıyla birlikte gelir. Tıpkı Samsung S7 ve S7 Edge’de olduğu gibi.

Samsung’un amiral gemisi S7 ve türevleri Android’in son sürümü olan Naugat, yani Android 7.0 güncellemesini aldı. Güncellemeyi aldı, ama kullanıcılardan birkaç gün içinde şikayetler yağmaya başladı. En belirgin şikayet ise pille ilgili oldu. Yapılan testlere göre S7’de % 9.4 pil azalması görüldü. Yapılan testlere göre Marshmallow çalıştıran bir S7 6 saat 37 dakika pil ömrü gösterirken Naugat kurulan bir S7 6 saat pil ömrü gösterdi. S7 Edge’de yapılan testler ise % 8.1 batarya azalması gösterdi. Android 6’da 7 saat 10 dakika pil ömrü gösteren S7 Edge, Android 7 yüklendiği zaman 6 saat 35 dakika pil ömrü gösterdi.

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Bu durum elbette böyle sürüp gitmeyecek. Ancak hemen çözülecek bir durum olmadığını da belirtelim.

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1 Yorum

  • Batarya azalması gözünüze çarpsa da, kendini daha çok belli eden bir performans artışı var Android 7 de. Telefon sadece aynı şeyleri daha fazla güç harcayarak yapar hale gelmedi yani. Daha iyi yapar hale geldi. Donanımını dibine kadar kullanabilmeyi de öğrendi bir de bu açıdan bakın.

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