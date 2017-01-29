Akıllı Cihazlardaki En İyi Duvar Kağıdı, Bildirim Sesi ve Zil Sesi Uygulaması

Öyle bir uygulama düşünün ki duvar kağıdı, zil sesi ve bildirim sesleri bir arada olsun. Hepsini bir arada bulabileceğiniz bir uygulama önereceğim. Bu uygulamayı her türlü akıllı cihazda bulabilir ve o uygulamanın nimetlerinden faydalanabilirsiniz.

Bahsedeceğimiz uygulama Zedge. Bu uygulamayı kullanarak cihazınız için birçok zil sesi, duvar kağıdı ve zil sesi bulabilirsiniz. Yapmanız gereken önce uygulamayı cihazınızın marketinden indirmek. Ardından sol menüde yer alan kategorilerden isteğinize göre seçim yapın. Örneğin duvar kağıdı istiyorsanız veya zil sesi istiyorsanız seçiminizi yapıp listeyi önünüze çıkartın.

Zedge’yi marketinizden ücretsiz temin edebilir, telefonunuzu daha kullanılır kılabilirsiniz.