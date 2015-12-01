6 Yaşında Kocaman Bir Blog AORHAN

Günler geçti, aylar geçti ve yine bir yaş yazısı. O zamanlar daha üniversitenin 2. sınıfında olan ben şimdilerde, mezun olmuş, askere gitmiş, işe başlamış ve evlenmiş bir genç olarak bu sayfaya yazılarımı döküyorum.

Ne çabuk geçen bu yıllar arkama döndüğümde baktığımda ilk günkü heyecanlarım ve arzularımı önüme seriyor. Allah’a şükür hepsini başarmış olarak yine ve yeniden yeni arzularla bu sitede yazmaya devam ediyorum. Belki eskisi gibi büyük düşünmüyor ya da düşündüklerimi artık mantıklı bulamasamda her zamanki dediğim gibi, farklı teknoloji blogu olmak için uğraşıyorum.

Her ne kadar İstanbul’da yaşayan blogger olamadığım için hediyelerden, organizasyonlar, güzel teknolojik aletlerin kurcalanmasından uzak kalsamda burada kendi çabalarımız ile devam ediyoruz.

İnşallah ilerleyen senelerde daha da etkili bir blog olacak bundan eminim ama biraz diğer işlerim için zaman ayırmam lazım 🙂

Mutlu yıllar sevgili blogum aorhan.com 🙂

Bu arada yeni hakkında sayfam yayındadır, merak edenlere duyurulur. 🙂 Buradan buyrun.