6 GB RAM’li Galaxy S8 Plus Resmiyete Kavuştu

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S8’in büyük versiyonu S8 Plus hakkında 6 GB RAM’e sahip olacağı söyleniyordu. Dedikodu halindeki bu haber nihayet resmiyete kavuştu.

Diğer Galaxy S8 modeline göre RAM ve depolama alanı hariç hiçbir farklı özelliğe sahip olmayan cihaz normal Galaxy S8’den 150 dolar daha pahalı. 870 dolardan satışa çıkan normal özelliklere sahip olan Galaxy S8’in bu versiyonu 1020 dolardan satışa çıkacak. Ülkemizdeki kur değerlerini düşünürsek cihazın fiyatının dudak uçuklatacağını söyleyebilirim.

Ayrıca bu cihaz Samsung Dex hediyesiyle gelecek. Şimdilik sadece Güney Kore’de satışa sunulacağı bilgisi verilen cihazı alanlara Samsung Dex ücretsiz verilecek.

Sadece RAM ve depolama alanı bakımından 150 dolar fazla para ödemek mantıklı mıdır? Orası meçhul. Çünkü kimi için cihazın bu özellikleri önemliyken, kimileri için de 4 GB RAM de yeterli olabiliyor.